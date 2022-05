Aktualisiert am 05.05.2022 - 13:11 Uhr

Bank of England hebt Leitzins weiter an

Die britische Notenbank stemmt sich gegen die Inflation: Die Bank of England hat am Donnerstag den Leitzins angehoben – auf 1 Prozent. Es war die vierte Zinsanhebung in Folge.