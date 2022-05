Kaum ein Jahr an Bord und schon neuer Chef: Florian Huettl ├╝bernimmt die Leitung des Autoproduzenten Opel in R├╝sselsheim. Sein Vorg├Ąnger steigt im Mutterkonzern Stellantis auf.

Der Autohersteller Opel erh├Ąlt abermals einen neuen Chef. Nach nur neun Monaten in dieser Funktion ├╝bernimmt Uwe Hochgeschurtz zum 1. Juni die operative Leitung des Europagesch├Ąfts f├╝r den Mutterkonzern Stellantis . Sein Nachfolger in R├╝sselsheim wird Florian Huettl, der bislang den Europa-Vertrieb der Marken Opel und Vauxhall verantwortet hat, wie Stellantis am Mittwoch in Amsterdam weiter mitteilte.