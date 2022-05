Deutschland will angesichts des Ukraine-Krieges rasch unabh├Ąngig von russischen Energielieferungen werden und setzt dabei auch auf Fl├╝ssigerdgas.

Am Freitag h├Ąlt sich der Emir von Katar, Scheich Tamin bin Hamad Al-Thani, in Berlin auf. Er trifft neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne). Bei einem fr├╝heren Besuch Habecks in Katar hatte es danach Unstimmigkeiten ├╝ber die vereinbarten Lieferungen gegeben (t-online berichtete). Nun scheint eine L├Âsung gefunden.

Mehrere LNG-Standorte geplant

In Deutschland sind aktuell mehrere Projekte geplant. In Wilhelmshaven, Brunsb├╝ttel und Stade sollen LNG-Terminals entstehen, die ab 2025 und 2026 Fl├╝ssiggas umwandeln k├Ânnen.

Um schon vorher einsatzbereit zu sein, sollen in Wilhelmshaven bereits ab diesem Winter vier gecharterte Spezialschiffe durch Uniper zum Einsatz kommen. Die sogenannten "Floating Storage and Regasification Units" (FSRU) k├Ânnen das Fl├╝ssiggas in den gasf├Ârmigen Zustand zur├╝ckverwandeln und in das Netz einspeisen.