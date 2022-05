Vizekanzler Robert Habeck (GrĂŒne) sieht die Gefahr einer globalen Rezession. "Es gibt aktuell vier Krisen, die miteinander verbunden sind", sagte er am Montag wĂ€hrend einer Diskussion beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Konkret nannte er die hohe Inflation in vielen LĂ€ndern, die Energiekrise, die Lebensmittelknappheit sowie die andauernde Klimakrise.