Der Energieaufwand in der landwirtschaftlichen Erzeugung ist hoch, aber auch in der anschließenden Schlachtung, der Verarbeitung und der Logistik. Steigen die Energiekosten, spĂŒren wir das drastisch. Auch die Futtermittelpreise sind gestiegen, ein großer Teil des Futtermittels kommt aus der Ukraine . Die höheren Kosten schlagen sich hier direkt nieder. Die VerfĂŒgbarkeit von Lebensmitteln hat sich grundlegend verĂ€ndert, fĂŒr manche Verbraucher ist das ein Schock.

Das lÀsst sich seriös noch nicht abschÀtzen, es wÀre ein Blick in die Kristallkugel. Doch die Energiesituation wird sich so schnell nicht entspannen. Es gibt daher die Gefahr, dass die Fleischpreise im Herbst weiter steigen werden. Zumal die Preise schon vor Kriegsausbruch anzogen.

Das Schnitzel in der GaststÀtte wird also ebenfalls mehr kosten?

Nein, da kann ich die Deutschen beruhigen. Es gibt genĂŒgend Fleisch im Markt, mit Schweinefleisch sind wir gut versorgt in Europa. Es wird nur eben teurer. Wir mĂŒssen die Preise an den Handel und letztlich an den Verbraucher weitergeben. Im Wesentlichen ist das gelungen. Wie der Verbraucher beim Einkauf reagiert, muss man schauen.