Bis es gekauft wird, muss es aber erst mal bekannter werden. Sie setzen in Ihrer Reklame vor allem auf ehemalige Fu├čballer als Werbegesicht. Wie gut kommt der Nicht-Bayern-Trainer J├╝rgen Klopp in Bayern an?

Extrem wichtig! Im Ausland ist Wei├čbier noch eine richtige Spezialit├Ąt mit viel Potenzial. Wir glauben, dass noch einiges drin ist. Eine unserer Kernbotschaften lautet nicht ohne Grund: "In Bayern daheim, in der Welt zu Hause." Deutschland bleibt aber der wichtigste Absatzmarkt.

Wo in Deutschland wird denn am meisten Erdinger getrunken?

Der Erdinger-Absatz ist in fast allen Regionen Deutschlands nahezu gleich. Die Menschen in NRW kaufen genauso viel Wei├čbier wie die Bayern.

Erdinger Wei├čbr├Ąu ist seit 1935 im Besitz der Familie Brombach, seit 1975 geh├Ârt es in zweiter Generation Werner Brombach, er ist mittlerweile 82 Jahre alt. Wie lange wird Erdinger noch in Familienbesitz bleiben?

Werner Brombach hat den Nachlass im Sinne der Mitarbeiter und der Stadt geregelt. Er will das Unternehmen als Versprechen an die Menschen und die Stadt Erding absichern. Wir wollen sicherstellen, dass Erding eine Bierstadt bleibt. Was genau geregelt ist, erz├Ąhlen wir dann zu gegebener Zeit. Herr Brombach hat das Ruder fest in der Hand und erfreut sich bester Gesundheit. Das wird hoffentlich noch lange so bleiben.