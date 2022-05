Der Zuckerpreis stieg in den vergangenen Monaten stark an. So verteuerte sich der Rohstoff an der Börse Stuttgart in den vergangenen drei Monaten um 11 Prozent. Damit ist die Entwicklung weniger drastisch als beim Weizen, dessen Preis in demselben Zeitraum um 30 Prozent anstieg. Das fĂŒhrt dazu, dass Produzenten in Indien international höhere Preise erzielen können als auf dem heimischen Markt.