Russland-Sanktionen treffen jetzt deutsche Rentner

Mit Finanzsanktionen versuchen die westlichen Staaten, Putins Krieg in der Ukraine zu stoppen. Allerdings: Auch deutsche Staatsb├╝rger treffen die Sanktionen, etwa Rentner, die in Russland leben.

Seit mehr als drei Monaten w├╝tet der Krieg in der Ukraine . Selbst die umfangreichen Sanktionen des Westens konnten Putin bislang nicht stoppen. Was dabei nicht beabsichtigt war: Die Sanktionen treffen auch deutsche Rentner.

Das geht aus Zahlen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) hervor, die t-online vorliegen. Demnach zahlt die Rentenversicherung derzeit rund 1.000 Renten an Banken in Russland, 260 Renten in die Ukraine und 65 Renten nach Wei├črussland. Allerdings: Die Anzahl der Renten, die wieder zur├╝ckgeflossen sind, weil sie nicht ├╝berwiesen werden konnten, stieg seit Ende Februar deutlich an.