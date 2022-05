Siemens Mobility arbeitet bei dem Mega-Projekt mit den Bauunternehmen Orascom Construction und The Arab Contractors zusammen. Der Anteil des deutschen Unternehmens am Auftragswert betr├Ągt 8,1 Milliarden Euro, wobei ein Vertrag aus dem Jahr 2021 f├╝r die erste Strecke in H├Âhe von 2,7 Milliarden Euro darin enthalten ist. Es handele sich um den "gr├Â├čten Auftrag in der Geschichte von Siemens", sagte Busch weiter.