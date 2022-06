Am Mittwoch fielen die Preise an den Tankstellen vielerorts endlich wieder unter die Grenze von zwei Euro. Der Tankrabatt scheint zu wirken, so sollen Erleichterungen bei der Spritsteuer die Verbraucher in Zeiten der hohen Inflation bis Ende August entlasten. Doch die Konzerne k├Ânnten hier die Entlastung noch deutlicher weitergeben, meint der Pr├Ąsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt.