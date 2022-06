Die Pandemie hat bei vielen Airlines Spuren hinterlassen: Zahlreiche Mitarbeiter haben sich neue Jobs gesucht und fehlen nun – was sich in etlichen FlugausfĂ€llen niederschlĂ€gt. Teils herrschen chaotische ZustĂ€nde.

Nach FlugausfĂ€llen bei großen europĂ€ischen Airlines und Tausenden im Ausland gestrandeten Passagieren in Folge von Personalmangel wĂ€chst die Sorge vor chaotischen ZustĂ€nden in der Hauptreisezeit. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) warnte vor PersonalengpĂ€ssen in der Reise- und Verkehrsbranche in den Sommerferien. Nach WeggĂ€ngen und Entlassungen in der Pandemie sind in der Branche noch nicht genug BeschĂ€ftigte angestellt und einsatzfĂ€hig, um dem Reiseansturm gerecht zu werden.