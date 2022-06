Famila-Konzern will Real-Filiale ĂŒbernehmen

Auf den letzten Metern kommt noch einmal Bewegung in den Bieterstreit um die Real-Filialen. Die meisten GeschĂ€fte sind bereits verkauft oder geschlossen – doch ein Handelskonzern will nun auch zugreifen. Und der ist kein unbekannter.

Im Bieterstreit um den Verkauf der Real-Filialen gibt es einen neuen Interessenten: die Kieler Handelsgruppe Bartels-Langness. Das Unternehmen betreibt unter anderem rund 90 Famila-GeschÀfte in Norddeutschland.

Eine Unternehmenssprecherin sagte der Zeitung, man wolle "selbstverstĂ€ndlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Falkensee" ĂŒbernehmen. Konkrete PlĂ€ne fĂŒr weitere Filialen gebe es derzeit nicht, so die Sprecherin weiter.

Verhandlungen ĂŒber Real-Filiale laufen

"GrundsĂ€tzlich sind wir aber natĂŒrlich jederzeit offen fĂŒr weitere geeignete Standorte in unserem Vertriebsgebiet", sagte sie der "Lebensmittel Zeitung". Möglich also, dass das Unternehmen kĂŒnftig weitere Real-Filialen ins Auge fasst. Bislang ist jedoch offen, ob der MittelstĂ€ndler den Zuschlag fĂŒr den Standort in Falkensee erhĂ€lt.