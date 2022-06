Der erste Standort der MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern wechselt den EigentĂŒmer. Zwischen 800 und 1.500 Jobs sollen dadurch gesichert werden. Die Zukunft des Megaschiffs "Global One" bleibt aber ungewiss.

In Wismar wird weitergebaut: Der U-Boot-Bauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) aus Kiel hat die Werft in Wismar gekauft. Damit ist der erste von drei Standorten der insolventen MV-Werften-Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern in neuen Investoren-HĂ€nden.