Die Teuerungsrate im Euroraum ist im Mai so stark gestiegen wie noch nie seit der Einf├╝hrung der Gemeinschaftsw├Ąhrung. Die Inflation kletterte ├╝ber die Marke von acht Prozent. Das lag vor allem an hohen Energiepreisen.

In der Eurozone ist die Inflationsrate auf einen Rekordstand gestiegen. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai um 8,1 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer zweiten Sch├Ątzung best├Ątigte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 7,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit der Best├Ątigung gerechnet.