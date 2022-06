Erstmals haben Besch├Ąftigte eines Apple-Stores in den USA eine Gewerkschaft gegr├╝ndet. 65 der 110 Angestellten des Gesch├Ąfts in Towson im US-Bundesstaat Maryland votierten in einer am Samstag (Ortszeit) live von der zust├Ąndigen Bundesbeh├Ârde ├╝bertragenen Abstimmung bei 33 Gegenstimmen f├╝r die Gr├╝ndung. Die Angestellten fordern Mitbestimmung bei L├Âhnen, Arbeitszeiten und Sicherheitsma├čnahmen.

Vorherige Versuche waren gescheitert

In den USA hatten Gewerkschaften in den vergangenen Jahrzehnten erheblich an Macht und Mitgliedern eingeb├╝├čt. In den vergangenen Monaten erzielten sie aber einige symbolische Erfolge. So gr├╝ndeten die Besch├Ąftigten von zwei Starbucks-Filialen in Buffalo im Bundesstaat New York im vergangenen Dezember eine Gewerkschaft. Anfang April stimmten die Besch├Ąftigten in einem Amazon-Lager in Staten Island in New York f├╝r die erste Gewerkschaftsvertretung in dem Konzern.