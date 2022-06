Zinsfrist abgelaufen Russland mit Schuldenbegleichung in Verzug – erstmals seit 100 Jahren Von rtr , t-online Aktualisiert am 27.06.2022 - 02:03 Uhr Lesedauer: 2 Min. Prüfender Blick (Symbolbild): Russlands Präsident Putin schiebt die Gründe für eine mögliche Zahlungsunfähigkeit seines Landes in die Verantwortung des Westens. (Quelle: Maxim Blinov/imago-images-bilder)

FĂĽr seine Staatsanleihen muss Russland Zinsschulden begleichen, doch das hat es auch nach Ablauf der Frist nicht getan. Was der Ausfall bedeutet.

Russland ist zum ersten Mal seit der bolschewistischen Revolution im Jahr 1918 mit seiner Begleichung von Auslandsschulden in Verzug geraten. In der Nacht auf Montag lief eine Frist zur Zahlung von 100 Millionen Dollar an Zinsen fĂĽr zwei Staatsanleihen aus, die in Dollar und Euro begeben wurden.

Eigentlich sollte Russland die Zahlungen bereits am 27. Mai leisten, was jedoch nicht geschah. Daraufhin setzte eine Schonfrist von 30 Tagen ein, die nun geendet ist. Da im Anleiheprospekt jedoch keine genaue Frist angegeben ist, sagen Anwälte, dass Russland möglicherweise noch bis zum Ende des nächsten Arbeitstages Zeit hat, um seine Gläubiger zu bezahlen.

Allerdings gibt es aktuell kaum Anzeichen dafür, dass die Investoren ihr Geld bekommen. Seit dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar haben weitreichende Sanktionen Russland vom globalen Finanzsystem ausgeschlossen. Seither hat Moskau trotz milliardenschwerer Devisenreserven Schwierigkeiten, die Zahlungen für ausstehende Anleihen in Höhe von insgesamt 40 Milliarden Dollar zu leisten.

Zahlungsausfall wäre aktuell eher symbolisch

Der Kreml hat wiederholt erklärt, dass er keinerlei Gründe für eine Zahlungsunfähigkeit sehe. Man sei aber aufgrund der Sanktionen nicht in der Lage, Geld an die Anleihegläubiger zu überweisen. Der Westen wird deshalb beschuldigt, das Land in eine künstliche Zahlungsunfähigkeit treiben zu wollen.