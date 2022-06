Chaotische Zustände: Tourismusbeauftragte wirft Flugbranche Fehlplanungen vor

Die Urlaubssaison beginnt, doch an den Flugh├Ąfen herrscht Chaos. Die Tourismusbeauftragte Claudia M├╝ller kritisiert die Unternehmen daher scharf.

Die Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Claudia M├╝ller, wirft der Luftverkehrsbranche angesichts chaotischer Zust├Ąnde an deutschen Flugh├Ąfen Fehler bei der Personalplanung vor. "Wir mussten alle lange pandemiebedingt aufs Reisen verzichten. Also wollen viele Menschen nun endlich wieder raus und ihre Ferien genie├čen. (...) Dass so ein Zeitpunkt kommen w├╝rde, war auch nicht schwer vorherzusehen", sagte die Gr├╝nen-Politikerin der "Bild".