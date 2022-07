Tausende Bankautomaten leer – Wo Sie jetzt noch Geld bekommen

Die gute Nachricht: Wenn Sie heute kein Bargeld abheben können, liegt das wahrscheinlich nicht an Ihrem Kontostand. Die schlechte: An vielen Bankautomaten gibt es derzeit trotzdem kein Geld.

Grund dafür ist ein Streik der Geldboten, der bereits seit vergangenem Freitag in ganz Deutschland läuft. Zwar hat die Gewerkschaft Verdi den Streik in den meisten Bundesländern am Montag beendet. In Niedersachsen, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hamburg dauerte er jedoch noch bis Dienstag an.