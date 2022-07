Flugchaos | Lufthansa streicht noch mehr Flüge

Flugchaos Lufthansa streicht noch mehr Fl├╝ge Von rtr , dpa 07.07.2022 - 15:46 Uhr Lesedauer: 2 Min. Flugzeug startet: Viele Lufthansa-Flieger bleiben dagegen bald am Boden. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago-images-bilder)

Schon seit Wochen herrscht Chaos an manchen deutschen Airports. Jetzt will die Lufthansa weitere Fl├╝ge streichen.

Die Lufthansa streicht weitere Fl├╝ge am Flughafen Frankfurt. Um in Spitzenzeiten f├╝r eine Entlastung des Flugbetriebs zu sorgen, seien innerdeutsche und europ├Ąische Fl├╝ge in der Zeit von Freitag bis kommenden Donnerstag annulliert, wie eine Lufthansa-Sprecherin am Donnerstag sagte.

Die genaue Zahl der betroffenen Fl├╝ge stehe noch nicht fest. Die klassischen Ferienziele seien davon nicht betroffen: Es w├╝rden vor allem kurze Fl├╝ge am sp├Ąten Nachmittag und abends aus dem Plan genommen, da die Flugzeuge ├╝ber den Tag hinweg immer mehr Versp├Ątungsminuten ansammelten. Lufthansa hatte bereits zuvor in zwei Wellen mehr als 3.000 Fl├╝ge f├╝r die Monate Juli und August abgesagt.

Fraport-Chef Stefan Schulte hatte bereits erkl├Ąrt, es werde zu weiteren Absagen kommen, um die derzeit schwer unter Personalmangel leidenden Abl├Ąufe am Flughafen zu stabilisieren. Auch die Frachttochter Lufthansa Cargo ist vom Flugchaos betroffen. Vier Frachter m├╝ssten in der Zeit von Freitag bis Sonntag von M├╝nchen statt Frankfurt starten. Ab sofort k├Ânnten in Frankfurt au├čerdem bis 17. Juli keine lebenden Tiere mitgenommen werden.

Dienstleister wollen mehr Personal einstellen

Weil die Passagierzahlen zuletzt stark gestiegen sind, hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Schwierigkeiten an den Flugh├Ąfen gegeben. F├╝r eine zuverl├Ąssige Abfertigung an den Flugh├Ąfen wollen Dienstleister f├╝r Passagier- und Gep├Ąckkontrollen daher mehr Personal einstellen.