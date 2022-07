Gaskrise: Bund will Gasimporteur VNG im Notfall stützen

Die Bundesregierung will in der Gaskrise auch dem drittgr├Â├čtem Gasimporteur in Deutschland, der VNG in Leipzig, im Fall von Turbulenzen finanziell unter die Arme greifen. Wenn es wegen ausbleibender russischer Gaslieferungen eng f├╝r das Unternehmen werde, wolle der Bund mit einer B├╝rgschaft von bis zu zwei Milliarden Euro einspringen, hie├č es am Donnerstag aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums in Berlin. Die VNG geh├Ârt mehrheitlich dem Energieversorger EnBW, an dem das Land Baden-W├╝rttemberg 46,75 Prozent h├Ąlt.