Gaskrise: Energiekonzern Uniper beantragt Staatshilfen

Der angeschlagene Gasimporteur Uniper hat nach der Drosselung russischer Gaslieferungen bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsma├čnahmen gestellt. Der Vorschlag sieht auch Eigenkapitalkomponenten vor, die zu einer relevanten Beteiligung des Bundes an Uniper f├╝hren w├╝rden, wie das Unternehmen am Freitag in einer Pflichtmitteilung an die B├Ârse angab.