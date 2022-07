Hacker wollten EZB-Chefin Lagarde mit Angela Merkels Handynummer reinlegen

Aktualisiert am 12.07.2022 - 18:44 Uhr

Aktualisiert am 12.07.2022 - 18:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

EZB-Pr├Ąsidentin Christine Lagarde ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. "Wir k├Ânnen best├Ątigen, dass es k├╝rzlich einen versuchten Cyberangriff auf die Pr├Ąsidentin gab", sagte ein Sprecher der Europ├Ąischen Zentralbank am Dienstag auf Anfrage, ohne Details zu nennen.

Wie "Business Insider" berichtete, wurde Lagarde mit der scheinbar echten Handynummer fr├╝heren Bundeskanzlerin Angela Merkels per SMS kontaktiert. Der Franz├Âsin wurde vorgespielt, Merkel wolle verschl├╝sselt auf Whatsapp weiter kommunizieren, da das Gespr├Ąch damit sicherer w├Ąre. Dem Bericht zufolge fragte Lagarde jedoch sicherheitshalber telefonisch bei der Alt-Kanzlerin nach, so dass der Schwindel aufflog.

Eine Sprecherin der Europ├Ąischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt teilte am Dienstag auf Anfrage mit, Lagarde sei Opfer eines Cyberangriffs geworden. "Er wurde schnell erkannt und gestoppt. Es wurden keine Informationen kompromittiert. Mehr k├Ânnen wir nicht sagen, da die Ermittlungen noch laufen."

Verfassungsschutz warnt Abgeordnete

Der Verfassungsschutz und das Bundesamt f├╝r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sehen den Vorfall aber offenbar als gravierend an, weil sie ÔÇô ohne Namen zu nennen ÔÇô die Bundestagsabgeordneten in einem gemeinsamen Schreiben vor dieser Methode von Hackern warnen. "BSI und BfV haben Kenntnis ├╝ber eine aktuelle Social-Engineering-Kampagne, die sich insbesondere gegen hochrangige politische Personen richtet", hei├čt es darin.