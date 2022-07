Tankrabatt und 9-Euro-Ticket: Inflationsrate sinkt im Juni auf 7,6 Prozent

Dank Tankrabatt und 9-Euro-Ticket: Trotz des anhaltenden Anstiegs der Energie- und Lebensmittelpreise hat die Inflation in Deutschland im Juni etwas an Dynamik verloren. Die Verbraucherpreise legten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gegen├╝ber dem Vorjahresmonat um 7,6 Prozent zu. Die Wiesbadener Beh├Ârde best├Ątigte damit am Mittwoch eine erste Sch├Ątzung. Im Mai hatte die Inflationsrate noch bei 7,9 Prozent gelegen.

Energiekosten weiter hoch

Wegen der schwankenden Roh├Âlpreise lassen sich dem Bundesamt zufolge die Auswirkung des Tankrabatts allerdings nicht exakt beziffern. Insgesamt kostete Energie im Juni 38,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Sprit verteuerte sich um 33,2 Prozent, der Preisauftrieb schw├Ąchte sich damit etwas ab. Im Mai waren die Kraftstoffpreise noch um 41,0 Prozent gestiegen. Leichtes Heiz├Âl kostete mehr als doppelt so viel als ein Jahr zuvor (plus 108,5 Prozent). Auch Erdgas (plus 60,7 Prozent) und Strom (plus 22,0 Prozent) verteuerten sich deutlich.