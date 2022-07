Lieferprobleme: In Deutschland werden die Medikamente knapp

Hinzu kommt, dass die wenigen Firmen Arzneimittel zu einem groĂźen Teil abseits Europas herstellen. 2020 stammten 63 Prozent der Wirkstoffe aus Asien.

Dort wiederum verteilen sich die Produktionsschritte von Wirkstoffgewinnung über -verarbeitung und Verpackung auf unterschiedliche Länder. Die Lieferketten sind entsprechend komplex – und störungsanfällig. Steht die Produktion einmal still oder gibt es Qualitätsprobleme mit einer Charge, kommt es hierzulande zu Engpässen.

Die Gefahren sind lange bekannt

Ganz neu sind all diese Probleme nicht: Dem Branchenverband Abda zufolge gehören Lieferengpässe von Medikamenten "zu den größten Ärgernissen im Apothekenalltag der vergangenen Jahre".

Bereits 2017 gaben neun von zehn Apotheken an, dass in den vergangenen drei Monaten mindestens einmal Arzneimittelengpässe in ihrer Apotheke aufgetreten sind. Die Arzneimittelkomission sprach damals gar von einer "Gefahr für die Patientensicherheit".

Momentan fehlt es vor allem an Schmerzsäften für Kinder, die Paracetamol enthalten. Auch Ibuprofen ist in einigen Regionen teils schwer erhältlich. In diesen Fällen müssen die Apotheken auf Alternativen ausweichen, entweder in Bezug auf die Darreichungsform – beispielsweise ein Zäpfchen statt einer Tablette – oder in Bezug auf den Hersteller.

Chaos in den Apotheken

Im Gespräch mit t-online berichten Apotheker von zum Teil chaotischen Zuständen. An manchen Tagen seien sie fast die Hälfte der Arbeitszeit damit beschäftigt, Präparate zu tauschen und mit Ärzten Rücksprache zu halten.

Für Verbraucher birgt dies in der Regel zwar keine gesundheitliche Gefahr. Allerdings fiele manchen Kunden die Umgewöhnung auf ein anderes Produkt schwer, berichten Apotheker – oft allein deshalb, weil die Verpackung anders und damit weniger vertraut aussieht.

Hersteller stellen Produktion ein

Besonders die Lieferung sogenannter Generika ist aktuell eingeschränkt. Darunter versteht man Medikamente, die den gleichen Wirkstoff haben wie ein Markenprodukt – aber deutlich günstiger sind. Sie stehen deswegen unter besonderem Kostendruck.

Das Problem: Die Arzneimittelhersteller können die gestiegenen Kosten für ihre Produkte nicht beliebig an die Endkunden weitergeben. Denn die Preise in der Pharmaindustrie sind stark reguliert.

Laut Aumann vom BPI haben manche Hersteller die Produktion deswegen bereits gänzlich eingestellt. In Zeiten "explodierender" Rohstoff- und Energiepreise lohne es sich teilweise schlicht nicht, die Produktion aufrechtzuerhalten. "Schlimmstenfalls", warnt der Branchenvertreter, "drohen Versorgungsengpässe für die Patienten."

RĂĽckverlagerung der Produktion nach Europa

Für die Unternehmen wird deshalb die Wahl des Produktionsstandorts und die Planung der Transport- und Vertriebswege zunehmend eine Frage der strategischen Ausrichtung. "Insbesondere bei versorgungsrelevanten Arzneimitteln wie Antibiotika, die aktuell fast ausschließlich in China produziert werden, ist der Aufbau einer eigenen europäischen Produktion sehr sinnvoll", so Aumann. Eine Meinung, die viele in der Branche teilen.