Zweites Quartal: Lufthansa fährt Millionen-Gewinn ein

Von der Lufthansa befragte Analysten hatten im Schnitt nur ein bereinigtes Ebit von 221 Millionen Euro erwartet. Die Lufthansa-Aktie legte nach den Nachrichten deutlich zu. Seine endgültigen Quartalszahlen will der Konzern am 4. August veröffentlichen.

Gestrichene Flüge sorgen für Ärger

Zuletzt hatte Lufthansa im dritten Quartal 2021 einen operativen Gewinn ausgewiesen. Unter dem Strich war das Unternehmen aber in dem Quartal wie auch im Gesamtjahr 2021 in der Verlustzone geblieben.

Noch nicht in den jüngsten Zahlen berücksichtigt sind die Auswirkungen der jüngsten Flugstreichungen. Die Lufthansa musste unlängst mehr als 2.000 Verbindungen canceln, weil es sowohl in der Luft als auch am Boden an Personal fehlt. Viele Fluggäste zeigten sich deshalb stark verärgert.