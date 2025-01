Den Begriff Stakeholder haben Sie im Unternehmenskontext schon gehört, können ihn aber nicht zuordnen? Wir verraten Ihnen, was dahintersteckt.

Die meisten wirtschaftlich relevanten Unternehmen haben Stakeholder und tun gut daran, diese nicht zu enttäuschen. Aber woher kommen sie? Wie werden Sie zum Stakeholder und wer kann die Rolle einnehmen? Wir geben Ihnen einen Überblick, was Stakeholder sind und warum Unternehmen sie brauchen.

Das ist ein Stakeholder

Als Stakeholder bezeichnet die Betriebswirtschaft Organisationen, Institutionen oder Personen, die von der Aktivität eines bestimmten Unternehmens beeinflusst werden. Der Begriff Stakeholder kommt aus dem Englischen, das Verb "to stake" steht für "einsetzen". Setzt eine Person ihre Zeit, ihr Geld oder ihre Arbeitskraft für ein Unternehmen ein, wird sie zum Stakeholder.

Beispiel: Sie kaufen bei einem großen Onlinehändler Geschenke für Weihnachten . In diesem Moment sind Sie ein Stakeholder, denn als Kunde sind die Aktivitäten des Unternehmens für Sie wichtig. Stakeholder sind aber auch die Lieferanten, die Investoren, einzelne Mitarbeiter oder Menschen, die im Vorstand tätig sind. Auf den Titel des Stakeholders bewerben Sie sich nicht. Sie werden im Laufe des Lebens automatisch dazu, wenn Sie Unternehmen nutzen oder direkt und indirekt an Projekten beteiligt sind.

Stakeholder bei Projekten

Projekt-Stakeholder sind alle Gruppen oder Personen, die am Ergebnis des Projekts ein besonderes Interesse haben. Sie nehmen Einfluss auf das Projekt, beispielsweise durch Ressourcen oder Entscheidungen und schaffen die Rahmenbedingungen. Das Besondere daran ist, dass die Interessen der Stakeholder völlig unterschiedlich sein können, was die Arbeit so spannend macht.