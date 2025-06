Was Ihr Ehering wirklich wert ist

Bräutigam steckt Braut den Ehering an den Finger: Wer seinen Ehering verkaufen möchte, hat sicherlich seine Gründe. Doch lohnt sich das überhaupt? (Quelle: franz12)

Möchten Sie Ihren Ehering verkaufen oder beleihen? Wir erklären, was Sie beim Verkauf über Online-Marktplätze oder Pfandhäuser beachten sollten.

Eheringe sind mehr als nur Schmuckstücke – sie tragen die Geschichte einer Beziehung und symbolisieren Liebe, Treue und den unzerbrechlichen Bund zwischen zwei Menschen. Für viele Paare sind sie ein bedeutungsvolles Erinnerungsstück an den besonderen Tag ihrer Hochzeit und eine stetige Erinnerung an ihre gemeinsame Zukunft.

Der emotionale Wert von Eheringen ist oft unermesslich, doch auch der Materialwert kann beträchtlich sein, abhängig von den verwendeten Materialien und dem Design. Aber was passiert mit diesen Ringen, wenn die Liebe zerbricht oder sich die Lebensumstände ändern?

Eheringe verkaufen – wie viel Wert haben sie?

In anderen Fällen möchten Paare ihren Ehering gegen ein modernes Design austauschen, das besser zu ihrem aktuellen Lebensstil oder Geschmack passt. Ein weiterer Grund kann ein geerbter Ehering aus der Familie sein, der sentimentale Bedeutung hat, aber möglicherweise nicht dem eigenen Stil entspricht.

Das Material der Ringe

Das Material ist ein wichtiger Faktor. Viele Eheringe sind aus Gold gefertigt. Auch die Karatzahl spielt eine große Rolle. Am wertvollsten ist ein Reinheitsgrad von 99,9 Prozent, was 24 Karat entspricht. Bei diesen Ringen handelt es sich um fast reines Gold. Bei 333er Goldschmuck sind es hingegen nur 33 Prozent.

Der Rest, also 66,7 Prozent, setzt sich aus anderen Metallen zusammen, die als Legierungsmetalle bezeichnet werden. Diese Metalle machen das Gold härter und widerstandsfähiger. In den meisten Fällen sind dies Kupfer und Silber , aber auch andere Metalle wie Palladium oder Nickel können verwendet werden.

Grundsätzlich gilt: Je höher die Karatzahl, desto höher der Goldanteil. Damit steigt auch der Wert der Eheringe. Der Feingehalt kann auf der Innenseite des Eherings abgelesen werden. In der Regel ist er dort durch eine dreistellige Zahl eingeprägt.

Ringe aus Platin oder Palladium können einen höheren Wert haben, während Silber in der Regel günstiger ist. Für die Wertberechnung ist neben dem Feingehalt des Metalls auch das Gewicht des Rings entscheidend. Besonders weichere Metalle können durch den Alltag leicht Kratzer oder Abnutzungserscheinungen aufweisen, die den Wert des Rings mindern.

Ringe mit Steinen

Der Wert ist noch höher, wenn in den Ringen hochwertige Steine eingelassen sind. Der Wert von Edelsteinen wie Diamanten, Rubinen, Smaragden und Saphiren hängt nicht nur von ihrem Gewicht, sondern auch von weiteren Faktoren wie Qualität, Farbe, Klarheit und dem Schliff ab. Dennoch lässt sich eine grobe Schätzung des Wertes anhand des Gewichts anstellen.

Einige Diamanten können pro Karat bis zu 25.000 Euro bringen, wobei besonders hochwertige Exemplare, insbesondere in seltenen Farben wie Blau oder Pink , deutlich teurer sein können. Auch Rubine können pro Karat bis zu 15.000 Euro im Verkauf einbringen. Smaragde und Saphire sind im Vergleich deutlich günstiger und liegen bei Preisen zwischen 500 und 10.000 Euro pro Karat.

Ringe von Luxusmarken sind teurer

Der Kaufpreiserlös bei Einzelanfertigungen ist oft höher als bei Eheringen von der „Stange” bei gängigen Anbietern. In individuellen Manufakturen werden die einzelnen Fertigungsschritte von Hand vorgenommen. Doch das allein garantiert keinen höheren Verkaufserlös.

Der Materialwert eines Eherings basiert grundsätzlich auf den verwendeten Materialien – also dem Goldgehalt, den Edelsteinen und dem Design. Doch bei Luxusmarken wie Cartier, Louis Vuitton, Tiffany oder Rauschmayer spielt zusätzlich der Markenwert eine wichtige Rolle.

Eheringe von Luxusmarken können beim Verkauf einen höheren Wiederverkaufswert erzielen, selbst wenn sie sich in Bezug auf Material und Steine nicht wesentlich von einem Ring eines weniger bekannten Juweliers unterscheiden. Der Wiederverkaufsmarkt berücksichtigt oft das Markenimage und die Nachfrage nach exklusiven Markenstücken. Wenn der Ring also in gutem Zustand ist, kann er aufgrund des Markennamens einen höheren Preis erzielen als ein vergleichbarer Ring ohne Markenname.