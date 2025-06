Allein, allein: Ab und an wird Bargeld am Geldautomaten vergessen. (Quelle: IMAGO/mix1press/imago)

Ob aus Eile oder Nachlässigkeit: Manchmal vergisst man, das Geld aus dem Geldautomaten zu nehmen. Was damit passiert und was der Finder behalten darf.

PIN eingetippt, die Karte wieder aus dem Kartenschacht des Geldautomaten gezogen – und dann gegangen, ohne das Geld einzustecken: Das passiert schnell, wenn man abgelenkt oder durcheinander ist. Aber was passiert dann mit dem Geld? In der Regel brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.

Was, wenn man Geld im Automaten findet?

Andersherum gilt also: Wenn Sie vergessenes Geld in einem Automaten finden sollten (was wahrscheinlich eher selten passiert) und sich der Automat an einer Bank befindet, müssen Sie das Geld dort abgeben. Hilfreich ist es, sich die genaue Uhrzeit zu merken und den Mitarbeitern mitzuteilen. Falls es sich um einen Automaten ohne Bankfiliale handelt, müssen Sie das Geld zur Polizei bringen – es handelt sich um eine Fundsache, die gemeldet werden muss. Andernfalls begehen Sie eine Straftat.