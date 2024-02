Aktualisiert am 14.02.2024 - 12:16 Uhr

Erstattet die Krankenkasse Beiträge, müssen diese in der Regel in der Steuererklärung angegeben werden. Bei Bonuszahlungen gelten andere Bestimmungen.

Manche Krankenkassen zahlen Beiträge zum Beispiel zurück, wenn bestimmte Leistungen eine Zeit lang nicht in Anspruch genommen wurden. Bonuszahlungen, wie sie viele Kassen etwa für Vorsorgemaßnahmen oder die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio oder Sportverein gewähren, müssen in der Steuererklärung nicht angegeben werden. Diese Zahlungen werden grundsätzlich nicht versteuert.