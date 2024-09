Aktualisiert am 05.09.2024 - 11:10 Uhr

Wenn Sie Ihr Erspartes anlegen und damit Gewinne erzielen, fällt häufig Kapitalertragsteuer an. Wir erklären, wie viel Kirchensteuer Sie zudem zahlen müssen.

In Deutschland werden von Ihren Einnahmen, die Sie durch Kapitalerträge erzielt haben, zunächst Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abgezogen. Diese Einnahmen erzielen Sie zum Beispiel durch Zinsen, Dividenden oder Gewinne auf Aktien- und Fondsverkäufe.

Kirchensteuer: Anteil der Kapitalertragsteuer

Für Mitglieder in kirchlichen Vereinigungen kommt noch eine weitere Steuer hinzu: die Kirchensteuer. Diese beträgt 8 Prozent auf die Abgeltungssteuer (bestehend aus Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag) für Mitglieder in Bayern und Baden-Württemberg sowie 9 Prozent im Rest der Bundesrepublik.

So viel Kirchensteuer fällt an

Wie hoch die Steuerbelastung tatsächlich ist, zeigt ein praktisches Beispiel. Bekommen Sie 100 Euro Dividende, wird hierauf zunächst die Abgeltungssteuer fällig. Diese beträgt 25 Prozent Kapitalertragsteuer und darauf 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag. Das sind 100 Euro Dividende abzüglich 25 Euro und 1,38 Euro, also 100 Euro - 26,38 Euro = 73,62 Euro.

Wer Mitglied der Kirche ist, zahlt zusätzlich 8 beziehungsweise 9 Prozent der Abgeltungssteuer als Kirchensteuer. In diesem Fall sind es in Bayern und Baden-Württemberg 1,96 Euro und im Rest der Republik 2,20 Euro zusätzlich. So bleiben bei der Dividendeneinnahme von 100 Euro für den ersten Fall 71,66 Euro und für alle anderen Bundesländer 71,42 Euro.