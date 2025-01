1. Mit der Abfindung die Rente erhöhen

Steuerlich kann es deutlich günstiger sein, die Abfindung zum Beispiel in die betriebliche Altersvorsorge zu investieren. Oder die gesetzliche Rente damit aufzubessern. Denn Altersvorsorgeaufwendungen können steuerlich in Abzug gebracht werden. Ausgleichszahlungen auf das Rentenkonto sind ab 50 Jahren möglich. Allerdings steht das Geld damit eben nicht gleich, sondern erst zum Renteneintritt zur Verfügung.

2. Keine Ratenzahlung vereinbaren

Allerdings lässt sich die Fünftelregelung in der Regel nicht anwenden, wenn der Arbeitgeber die Abfindung in Raten zahlt. "In einem solchen Fall sind die jeweiligen Teilbeträge im Jahr der Auszahlung steuerpflichtig", sagt Isabell Pohlmann. Darum ist es besser, sich das Geld am Stück auszahlen zu lassen.