Erwirtschaften Selbstständige mit ihrer Arbeit nur ein niedriges Einkommen, können sie die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Das bringt in steuerlicher Hinsicht Vereinfachungen mit sich. Aber welche Steuern zahlt man als Kleinunternehmer überhaupt? Wir klären auf und zeigen, worauf Kleinunternehmer noch achten müssen.

Was ist ein Kleinunternehmer?

Für das Jahr 2025 wurden die Bedingungen für die Kleinunternehmereigenschaft verändert und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Ab sofort gilt ein Selbstständiger als Kleinunternehmer, wenn er im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 25.000 Euro Umsatz erwirtschaftet hat. Außerdem darf der Gesamtumsatz des laufenden Jahres 100.000 Euro nicht übersteigen.

Was bedeutet die Kleinunternehmerregelung?

Paragraf 19 des Umsatzsteuergesetzes erlaubt Kleinunternehmern, ihre Waren und Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer zu verkaufen. Sie führen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt ab und müssen deshalb auch keine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung erstellen. Eine Umsatzsteuererklärung am Jahresende ist ebenfalls nicht mehr nötig.

Muss man als Kleinunternehmer Steuern zahlen?

So hoch ist der Steuerfreibetrag aktuell

Maßgeblich ist die Höhe des zu versteuernden Einkommens (was das ist, lesen Sie hier). Vom Gewinn können Kleinunternehmer – so wie andere Unternehmer auch – ihre betrieblichen Ausgaben sowie Kosten für ihre berufliche und private Absicherung abziehen. Liegt das so errechnete Einkommen über dem Freibetrag, werden Steuern fällig.