Wenn Menschen nach einem Unfall oder einer schweren Erkrankung nicht mehr in der Lage sind, selbst über ihre medizinische Behandlung zu entscheiden, greift eine zuvor verfasste Patientenverfügung . Es gilt, einige Formalien zu bedenken. So stellen Sie sicher, dass Ihre Patientenverfügung den rechtlichen Vorgaben entspricht.

Notwendigkeit einer Patientenverfügung

Rechtsgültigkeit der Patientenverfügung

Zusätzliche Vorsorgevollmacht

Es empfiehlt sich, in Ergänzung zu Ihrer Patientenverfügung eine Vorsorgevollmacht zu erteilen. In dieser legen Sie fest, wer sich im Ernstfall um Ihre geschäftlichen Belange kümmert und bestimmen einen Bevollmächtigten, der Ihre Patientenrechte wahrnimmt. Die Person Ihres Vertrauens setzt Ihren Willen bei Ärzten und Behörden durch, wenn Sie dazu nicht mehr selbst in der Lage sind. So stellen Sie sicher, dass im Ernstfall gemäß Ihrer Wünsche gehandelt wird, auch wenn Sie diese nicht mehr selbst äußern können.