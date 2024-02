Patientenverfügung hinterlegen – so machen Sie es richtig

Indem Sie eine Patientenverfügung hinterlegen, regeln Sie die medizinische Behandlung bei einem Unfall oder einer schweren Erkrankung. Was es zu beachten gibt.

Wichtig ist, dass die Patientenverfügung im Ernstfall auffindbar ist. Am besten hinterlegen Sie Ihre Patientenverfügung daher bei einem Anwalt oder Notar, einer Vertrauensperson oder Ihrem Arzt.

Patientenverfügung aufbewahren: die Möglichkeiten

Was kostet es, eine Patientenverfügung zu hinterlegen?

Vorteile einer zentralen Registrierung der Patientenverfügung

Bei einem medizinischen Notfall ist schnelles Handeln erforderlich. Wird die Patientenverfügung an zentraler Stelle aufbewahrt, erhalten die betroffenen Parteien und Entscheidungsträger schnellen Zugriff auf die Verfügung. Nicht nur das zuständige Amtsgericht, sondern auch die behandelnden Ärzte haben die Berechtigung, die im zentralen Vorsorgeregister hinterlegten Daten abzufragen. Dies ermöglicht ein schnelleres Handeln im Sinne des Patienten, wenn dieser nicht ansprechbar ist und dringend medizinische Hilfe benötigt.

Widerspruch gegen das Ehegattennotvertretungsrecht

Seit dem 1. Januar 2023 gilt in Deutschland das sogenannte Ehegattennotvertretungsrecht. Liegt keine Patientenverfügung vor, entscheidet der Ehepartner in einem Zeitraum von sechs Monaten in Rücksprache mit den Ärzten über die medizinische Behandlung. Davon ausgenommen sind getrennt lebende Ehepartner.