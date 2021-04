"Niemand auf dem Fahrersitz"

USA: Zwei Tote bei Unfall mit autonom fahrenden Tesla

18.04.2021, 23:57 Uhr | AFP, rtr

Bei einem Unfall mit einem wahrscheinlich selbst fahrenden Tesla-Auto sind zwei Menschen in den USA ums Leben gekommen. Die Polizei fand den Fahrersitz leer vor, als sie an der Einsatzstelle eintraf.

Mit einem nach vorläufigen Polizeiangaben autonom fahrenden Tesla-Auto sind in den USA zwei Männer tödlich verunglückt. Das Fahrzeug sei am Samstagabend in der Nähe von Houston in Texas von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

"Es befand sich niemand auf dem Fahrersitz." Das "Wall Street Journal", das zuerst über den Unfall berichtet hatte, zitierte einen Polizeisprecher mit den Worten, die Ermittlung des Unfallhergangs dauere zwar an, aber: "Wir sind uns fast zu 99,9 Prozent sicher."

Fahrzeug brannte aus

Einer der Insassen habe auf dem vorderen Passagiersitz gesessen, der andere auf dem Rücksitz. Einem örtlichen TV-Sender zufolge soll es sich um ein Tesla Model S gehandelt haben, das bei dem Unfall in Flammen aufgegangen sei.

Tesla warnt auf seiner Website, dass seine Fahrerassistenzsysteme die Autos nicht vollständig autonom machen und eine aktive Überwachung durch den Fahrer notwendig ist. In den Online-Netzwerken sind jedoch häufig Videos zu sehen, in denen Fahrer ihre Hände für längere Zeit nicht am Lenkrad haben oder sogar eingeschlafen sind.