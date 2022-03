Talfahrt geht weiter

Ukraine-Krieg schickt Dax unter 14.000 Punkte

01.03.2022, 19:01 Uhr | dpa-AFX

Blick in den Handelssaal der Frankfurter Börse: Der Dax schloss am Dienstag tiefrot. (Quelle: Reuters)

Der Angriff Putins auf die Ukraine verunsichert weiter deutsche Anleger. Am Dienstag schloss der Dax mit einem deutlichen Verlust – unter der Marke von 14.000 Punkten.

Die heftigen Angriffe Russlands auf die Ukraine haben den Dax am Dienstag auf steile Talfahrt geschickt. Am Ende des von Unsicherheit und Verlusten geprägten Tages sackte er unter die viel beachtete Marke von 14.000 Punkten.

Mit einem Abschlag von 3,85 Prozent auf 13.904,85 Punkte ging der deutsche Leitindex auf Tagestief aus dem Börsenhandel. Noch etwas tiefer als aktuell war er zwar in der vergangenen Woche direkt nach der russischen Invasion abgesackt, allerdings hatte er sich noch am selben Tag wieder etwas erholt. Das blieb nun jedoch aus.

"Potenzielle Käufer bleiben der Börse weiter fern, während die, die investiert sind, im Zuge der weiter steigenden Unsicherheit sich von ihren Aktien trennen", fasste Konstantin Oldenburger von CMC Markets die prekäre Situation zusammen.



Gefragt seien stattdessen Öl, der US-Dollar und Anleihen, schrieb er und verwies auf den mit jedem Tag heftiger werdenden Krieg. Erbitterte Kämpfe mit vielen Opfern in der Hauptstadt Kiew seien nur noch eine Frage von Stunden.

Auch MDax knickte ein

Der MDax , das Kursbarometer der mittelgroßen Werte, büßte 2,79 Prozent auf 30.984,63 Zähler ein und auch in ganz Europa und in den USA zeigten sich die Börsen sehr schwach. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 verlor 4,04 Prozent auf 3.765,85 Punkte und an der Wall Street sank der Dow Jones Industrial um 2,0 Prozent.

So sackten denn auch die Aktien von Continental an das Dax-Ende mit zehn Prozent Minus, ähnlich deutlich gaben die Papiere des Flugzeugbauers Airbus nach. VW büßten fast acht Prozent ein.