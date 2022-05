An anderer Stelle greift die Bundesregierung in den kommenden Tagen jedoch sehr wohl in den Markt ein ÔÇô und das auf Bestreben der FDP. Denn der Tankrabatt senkt die Preise f├╝r Benzin und Diesel k├╝nstlich. Wenn die Mineral├Âlkonzerne die Steuerentlastung an die Verbraucher weitergeben.

Der Chef des Tankstellenverbands TIV bezweifelt, dass dem so sein wird. "Wir erwarten, dass die Mineral├Âlkonzerne die Preise k├╝nstlich nach oben treiben, um den Tankrabatt wegzuschlucken, damit trotz Rabatt weiter Kasse gemacht werden kann", sagte er der "Bild".

Habeck hegt Sympathie, hat aber Zweifel

Also doch einziger Ausweg Sonderabgabe? Bef├╝rworter der Idee in Deutschland sind nicht nur die Linken. Auch die Gr├╝nen wollen an h├Âhere Unternehmensgewinne herangehen, die ihre Ursache in Kriegen und Krisen haben.

"Wenn es offensichtlich ist, dass einige Konzerne wissentlich und vor allem ├╝bergeb├╝hrlich am Horror dieses Krieges verdienen, dann sollten wir doch eine ├ťbergewinnsteuer einf├╝hren, die genau dem aktiv entgegenwirkt", sagte bereits Anfang des Monats die Gr├╝nen-Parteivorsitzende Ricarda Lang. Und auch der gr├╝ne Wirtschaftsminister Robert Habeck unterst├╝tzt die Idee, sieht allerdings Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Finanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt den Vorschlag hingegen komplett ab.

Italienisches Modell umgeht ein Problem

F├╝r das Netzwerk Steuergerechtigkeit zeigt das Beispiel Italien jedoch, dass die Idee umsetzbar sei. Dort werden zwar keine Gewinne, sondern Ums├Ątze betrachtet, das aber hat einen entscheidenden Vorteil: Anders als Gewinne k├Ânnen Ums├Ątze nicht ins Ausland verlagert werden. Bei einer Abgabe nach italienischem Vorbild w├Ąre also das Argument von Kritikern hinf├Ąllig, dass ein Gro├čteil der Gewinne am Konzernsitz anfalle ÔÇô und damit beispielsweise nicht in Deutschland.