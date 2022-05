Sp├Ątestens mit der geplanten Inbetriebnahme neuer Fl├╝ssiggasterminals soll dieser Anteil noch im laufenden Jahr weiter sinken, wodurch allerdings zus├Ątzliche Kosten entstehen. Der Gasanteil an der Stromerzeugung in Deutschland liegt derzeit noch bei rund zehn Prozent nach etwa 15 Prozent im Vorjahr.

M├╝ller: Kostenbelastung ist "immens"

Auch M├╝ller sagte, Deutschland m├╝sse auf andere Erdgas-Lieferanten als Russland umsteigen, um "ordentlich durch die n├Ąchsten Winter" zu kommen. Zudem m├╝ssten private Haushalte und die Industrie sparsamer und effizienter mit Gas umgehen. In jedem Fall sei die Kostenbelastung durch die Energiekrise "immens, das muss man den Menschen, auch der Industrie, der Wirtschaft in aller Ehrlichkeit sagen".

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und die deswegen verh├Ąngten Sanktionen des Westens gegen Russland treiben die Preise f├╝r Erdgas und Erd├Âl in die H├Âhe. Der russische Finanzminister Anton Siluanow hatte am Freitag mitgeteilt, er rechne daher in diesem Jahr mit zus├Ątzlichen Einnahmen in H├Âhe von umgerechnet 13,7 Milliarden Euro durch ├ľl- und Gasexporte.