Nach Aus f├╝r Burgerkette McDonald's-Nachfolger in Russland startet in Moskau Von rtr 10.06.2022 - 14:50 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine McDonald's-Filiale in Moskau (Archivbild): Die Burgerkette hat sich aus Russland zur├╝ckgezogen. (Quelle: Reuters-bilder)

Das bekannte gelbe M verschwindet aus Russland: Die Fast-Food-Kette McDonald's wird am Sonntag von einem Nachfolger abgel├Âst. Der Name ist noch geheim.

Am kommenden Sonntag ist McDonald's in Moskau nach mehr als drei Jahrzehnten Geschichte. Am sogenannten Tag Russlands wird die Filiale der Fast-Food-Kette am Puschkin-Platz unter neuem Eigent├╝mer und mit neuem Logo wiederer├Âffnet, ausgerechnet da, wo der als Symbol des US-Kapitalismus geltende Burger-Brater 1990 in Russland viel beachtet an den Start gegangen war.

Lizenznehmer Alexander Gowor k├╝ndigte an, die Kette auf 1.000 Standorte im ganzen Land auszudehnen und innerhalb von zwei Monaten alle fr├╝heren McDonald's-Restaurants unter neuem Namen wiederzuer├Âffnen. Zun├Ąchst startet er mit 15 Filialen in und um Moskau. Das ber├╝hmte Logo der US-Burger-Kette bekommt ebenfalls einen Nachfolger: zwei Pommes und eine Burger-Frikadelle vor gr├╝nem Hintergrund. Noch nicht bekannt ist der neue Name.

Infolge der Russland-Invasion in die Ukraine hatte McDonald's seine Schnellrestaurants im vorigen Monat an Gowor verkauft. Zuvor hatte der Konzern bereits entschieden, seine 847 Restaurants in Russland wegen des Einmarsches vor├╝bergehend zu schlie├čen. Der US-Riese stellt sich im Zuge des Verkaufs auf eine Abschreibung in H├Âhe von rund 1,2 bis 1,4 Milliarden Dollar ein.

Einst Symbol des Kapitalismus in Russland

Ob die neue Marke so erfolgreich sein wird wie zuvor McDonald's, bleibt abzuwarten. Es dauere Jahrzehnte, eine Marke aufzubauen, erkl├Ąrte Peter Gabrielsson, Professor f├╝r Internationales Marketing an der finnischen Universit├Ąt Vaasa. "Es ist wichtig, wie die Reaktion sein wird, und sicherlich werden die Leute Vergleiche mit McDonald's anstellen."