So sieht der neue "Russen-McDonald's" aus

Neuer Besitzer kauft alle russischen Filialen

Dort z├Ąhlte die Burger-Kette zuletzt mit 62.000 ├Ârtlichen Mitarbeitern zu einem der wichtigsten Arbeitgeber z├Ąhlte. Lediglich an Bahnh├Âfen und Flugh├Ąfen sollen einzelne Restaurants wegen besonderer Franchise-Vertr├Ąge, die nicht einfach aufzuk├╝ndigen sind, zun├Ąchst unter US-Logo weitergef├╝hrt werden.

Der neue Besitzer der russischen Kette hei├čt Alexander Gowor und betrieb bis zuletzt bereits 25 McDonald's-Filialen in Sibirien . Nun kaufte der Unternehmer zu einem nicht genannten Preis die landesweit 825 weiteren Standorte ebenfalls auf - und will sie laut eigener Aussage innerhalb von zwei Monaten alle wiederer├Âffnen.

Das Comeback von McDonald's in neuem, russischem Gewand ist seit Tagen hei├č diskutiertes Thema in Russlands sozialen Netzwerken. Die Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta" widmete dem "russischen McDonald's" k├╝rzlich sogar eine ganze Seite.

Fast Food als Symbol f├╝r die Haltung zum Westen

Das gro├če Interesse hat auch damit zu tun, dass McDonald's f├╝r viele Russen eine regelrecht historische Bedeutung hat: Anfang der 1990er-Jahre war die Er├Âffnung der ersten McDonald's-Filialen auch ein Zeichen f├╝r Wandel und Aufbruch in Russland gewesen, vor den Restaurants bildeten sich damals 500 Meter lange Schlangen. Entsprechend symbolisch stehen nun die Schlie├čungen f├╝r die verh├Ąrteten Fronten zwischen Moskau und dem Westen.

McDonald's zufolge hat sich der neue Besitzer Gowor, der einst in der Bergbau- und ├ľl-Branche reich wurde, vertraglich dazu verpflichtet, die bisherigen Mitarbeiter mindestens zwei Jahre lang zu denselben Konditionen weiterzubesch├Ąftigen.

Das gelbe M muss weg

Die McDonald's-Markensymbole darf Gowor unterdessen nicht weiter nutzen. Und so wurden an russischen Restaurants in den vergangenen Tagen und Wochen nach und nach s├Ąmtliche gelbe M's entfernt. Und wer die russische McDonald's-Homepage aufruft, landete zuletzt auf einer Seite namens "Skoro tut budut burgers": "Hier wird es bald Burger geben".