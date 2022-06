Die Bundesregierung will das Gasunternehmen Gazprom Germania mit einem Milliardenbetrag st├╝tzen, um eine Pleite zu verhindern. Damit solle die Versorgungssicherheit in Deutschland gew├Ąhrleistet werden, teilte die Bundesregierung am Dienstag in Berlin mit. Aus Regierungskreisen hie├č es, die Staatshilfe umfasse einen Kredit in H├Âhe von neun bis zehn Milliarden Euro. Geplant sind demnach Hilfen ├╝ber die staatliche F├Ârderbank KfW. Der Bund ├╝bernimmt Garantien.