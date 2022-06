Einen Zeitungsbericht, wonach Habeck am 8. Juli die zweite Eskalationsstufe ausrufen wolle, hat sein Ministerium am Mittwoch jedoch zur├╝ckgewiesen. Der Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gehe offenbar auf missverstandene ├äu├čerungen des Ministers in einem Bundestagsausschuss zur├╝ck.

Begr├╝ndet werden k├Ânnte die Ausrufung der Alarmstufe mit der Verringerung der Gaslieferungen aus Russland durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Seit der Drosselung des Gasdurchflusses in der vergangenen Woche ist der Gasmarkt noch angespannter als zuvor. Eine weitere Belastung ist absehbar: Eine anstehende Wartung der Pipeline ist ab dem 11. Juli geplant, etwa zehn Tage k├Ânnte sie dauern. In den vergangenen Jahren wurde in diesen Zeiten auf die Gasspeicher zur├╝ckgegriffen, um den geringeren Gasimport auszugleichen.

Habeck will mehr Kohle einsetzen

Die Ausrufung der Alarmstufe ist aber auch Voraussetzung f├╝r die Umsetzung der Pl├Ąne der Bundesregierung, verst├Ąrkt Kohlekraftwerke ans Netz zu holen, um den Gasverbrauch im Stromsektor zu reduzieren. Dies ist festgehalten im Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz, das am 8. Juli den Bundesrat passieren soll.

Auf staatliche Eingriffe in den Gasmarkt will Habeck zun├Ąchst verzichten ÔÇô auch beim Ausrufen der Alarmstufe. Nichtsdestotrotz k├Ânnte diese Entscheidung weitreichende Folgen haben. Grund ist eine Gesetzes├Ąnderung, die am 12. Mai den Bundestag passierte.

Im Energiesicherungsgesetz wurde eine Preisanpassungsklausel eingef├╝gt, die es Versorgern erlaubt, hohe Einkaufspreise f├╝r Erdgas auch bei langfristigen Vertr├Ągen direkt an ihre Kunden weiterzureichen. "Alle hiervon betroffenen Energieversorgungsunternehmen entlang der Lieferkette (haben) das Recht, ihre Gaspreise gegen├╝ber ihren Kunden auf ein angemessenes Niveau anzupassen", hei├čt es in Paragraf 24.

Netzagentur spielt wichtige Rolle

Im Klartext: Steigen f├╝r die Energieversorger die Kosten, k├Ânnen sie es an die Kunden weitergeben. Doch daf├╝r gibt es eine Reihe an Bedingungen. Die Bundesnetzagentur muss daf├╝r ÔÇô zus├Ątzlich zur Alarmstufe ÔÇô f├Ârmlich "eine erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen" feststellen. Dabei geht es also nicht nur darum, wie viel Gas durch die Ostsee-Pipeline flie├čt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die oberste Regulierungsbeh├Ârde zu dieser Feststellung ÔÇô auch bei Ausrufung der Alarmstufe ÔÇô vorerst nicht gelangt.

Bundesnetzagentur-Pr├Ąsident Klaus M├╝ller hatte sich zuletzt f├╝r Vorsicht ausgesprochen. "Ich werbe sehr daf├╝r, sorgf├Ąltig zu pr├╝fen, wann der richtige Zeitpunkt f├╝r die h├Âchste Alarmstufe ist, weil das Marktkr├Ąfte freisetzen w├╝rde", sagte M├╝ller am Dienstag in einem Interview des Bayerischen Rundfunks (BR).