Vegetarische Wurst darf in Frankreich nicht mehr Wurst heißen

In Frankreich d├╝rfen vegetarische Ersatzprodukte k├╝nftig nicht mehr als "Steak" oder "Wurst" vermarktet werden. "Die Verwendung von Begriffen, die traditionell mit Fleisch und Fisch in Verbindung gebracht werden, zur Bezeichnung von Erzeugnissen, die nicht zum Tierreich geh├Âren, wird nicht mehr m├Âglich sein", hei├čt es in einer am Donnerstag ver├Âffentlichten Verordnung. Die Regel tritt demnach am 1. Oktober in Kraft.