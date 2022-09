Ifo-Konjunkturprognose: "Winter-Rezession" und Mega-Inflation

Die Aussagen und Berechnungen von Wollmershäuser und seinen Kollegen haben Gewicht. Von allen Wirtschaftsforschungseinrichtungen gilt das Ifo-Institut als die führende Einrichtung in Sachen Konjunkturforschung. Zuletzt hatten bereits das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) mit einem BIP-Minus von 0,7 Prozent beziehungsweise 1,4 Prozent für 2023 vorgerechnet.

Ungewöhnlich starke Anpassung der Prognose

Die Ifo-Zahlen wirken dagegen zwar etwas weniger dramatisch. Trotzdem ist das Aufsehen entsprechend groß – nicht zuletzt, weil das Institut noch im Juni ganz andere Erwartungen hatte. Damals ging man in München noch davon aus, dass die deutsche Wirtschaft 2023 nicht schrumpfen, sondern um 3,7 Prozent wachsen dürfte – die Inflationsrate veranschlagten die Forscher fürs kommende Jahr mit nur 3,3 Prozent.

"Das sind ungewöhnlich hohe Änderungen in einem so kurzen Zeitraum", sagt auch Wollmershäuser. Ein Grund für die drastischen Anpassungen: Die Energieversorger dürften vor allem zum Jahreswechsel ihre Strom- und Gaspreise spürbar anheben und den hohen Beschaffungskosten angleichen.

Das werde die Inflationsrate in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres sogar auf etwa 11 Prozent hochtreiben. Die Folge: Die realen Haushaltseinkommen gingen stark zurück, die Kaufkraft sinke spürbar, so Wollmershäuser.

Zwar dürfte das dritte Entlastungspaket der Ampelregierung diesem Rückgang zwar etwas entgegenwirken. Vollkommen ausgleichen lasse er sich aber nicht. Wollmershäuser: "Der Kaufkraftverlust, gemessen am Rückgang der realen Pro-Kopf-Löhne in diesem und im kommenden Jahr um jeweils etwa 3 Prozent, ist so hoch wie nie zuvor seit dem Beginn der heutigen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Jahre 1970."