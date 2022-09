8,3 Prozent: Inflation in den USA sinkt weiter

In Amerika verliert die Teuerung an Fahrt. Experten hatten zuvor jedoch einen größeren Rückgang erwartet.

In den USA hat sich die Inflationsrate im August auf 8,3 Prozent abgeschwächt. Das teilte das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mit. Im Juli hatte die Teuerungsrate in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 8,5 Prozent gelegen.