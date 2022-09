Britische Inflationsrate rutscht überraschend unter 10-Prozent-Marke

Der Inflationsdruck in Großbritannien hat im August überraschend nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Juli hatte die Teuerungsrate mit 10,1 Prozent ein 40-Jahres-Hoch erreicht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem weiteren Anstieg auf 10,2 Prozent gerechnet. Benzin und Diesel seien zuletzt nicht mehr so teuer gewesen, erklärten die Statistiker den unerwarteten Rückgang.