Finanzskandal: Wie Olaf Scholz ins Visier rückte

Das wundert mich nicht. Ich halte es auch nicht für einen Zufall, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft diese Meldung just in der Woche verkündet, in der Olaf Scholz vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss aussagen wird. Die Staatsanwaltschaft ist nicht unabhängig, sie ist weisungsgebunden. Allerdings macht die Entscheidung auch keinen Unterschied, denn es wird bereits gegen vier Hamburger Geldinstitute und einzelne Personen ermittelt.

Genau. Die Rolle der Hamburger Justiz ist ein weiterer Skandal im Skandal. Während in Köln bei der Staatsanwaltschaft seit mehr als zehn Jahren gegen Hamburger Banken ermittelt wird, glänzt die Hamburger Staatsanwaltschaft beim Thema Cum-Ex überwiegend durch Nichtstun. Die Staatsanwaltschaft in Köln hingegen macht da schon einen sehr mutigen Job. Es gehört viel dazu, das ehemalige Postfach des amtierenden Bundeskanzlers zu beschlagnahmen.

Es gibt immer wieder Einschüchterungsversuche, etwa E-Mails direkt an Chefredakteure diverser Medienhäuser, in denen ich mit falschen Behauptungen diskreditiert werde. Diese Mails kommen teilweise direkt aus dem Kanzleramt, von Wolfgang Schmidt, langjähriger Scholz-Vertrauter und Chef des Kanzleramtes.

Party-Gate in Großbritannien, große Durchsuchungen in Trumps Anwesen in Florida – die möglichen Verstrickungen des Bundeskanzlers in die Cum-Ex-Affäre. Drohen solche Skandale das Vertrauen in die politischen Führungspersonen zu zerstören?