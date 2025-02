Wurst König: Die Filiale im Allee-Center in Altenessen steht leer. (Quelle: Tom Hoops/imago)

Wie die "Bild" berichtet, stehen an den Geschäften in Essen und anderen Städten Schilder mit dem Hinweis auf eine vorübergehende Schließung aus "betrieblichen Gründen". Doch im Hintergrund zeichnet sich eine weit schwerwiegendere Situation ab. Bereits im Januar hatten mehrere Mitarbeiter vor dem Essener Arbeitsgericht Klage wegen ausstehender Löhne eingereicht. Nach Angaben des Gerichts war kein Vertreter des Unternehmens bei den Verhandlungen anwesend. Die Richter entschieden, dass Wurst König die ausstehenden Gehälter zahlen müsse. Auch Sozialabgaben an Krankenkassen sollen demnach über längere Zeit nicht abgeführt worden sein.