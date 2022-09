Umbruch am Arbeitsmarkt: Die größte Krise wartet noch

Auf dem Arbeitsmarkt läuft es dagegen noch ziemlich rund. Die Arbeitslosenzahlen stiegen in den vergangenen Monaten nur leicht, ein Großteil des Plus ist zudem auf ukrainische Geflüchtete zurückzuführen, die nun in die Statistik einfließen. Wie passt das zusammen? Ein Blick in die Zukunft zeigt: Das Rennen um gute Arbeitskräfte wird in den kommenden Jahren trotz Krisen nur noch knapper, wie im Interview jetzt Sebastian Dettmers, CEO des Stellenportals Stepstone, erklärt.