Laut Ifo-Umfrage: Materialmangel in der Industrie lässt nach

Materialmangel in der Industrie lässt nach

Die Stimmung in der Industrie bessert sich ein wenig. Im Vergleich zum Vormonat klagten im August weniger Betriebe über Materialmängel.

Die Materialknappheit in Deutschlands Industrie hat sich laut Umfrage des Münchner Ifo-Instituts etwas entspannt. Der Anteil der Unternehmen, die über Materialmängel klagen, sank von 73,3 Prozent im Juli auf 62 Prozent im August und damit den niedrigsten Wert seit über einem Jahr, wie das Ifo am Dienstag mitteilte. Dieser Rückgang sei aber "immer noch zu klein, um einen deutlichen Impuls bei der Industrieproduktion auszulösen und damit die Konjunktur anzuschieben".

Die Unternehmen berichteten demnach im August, dass vor allem elektronische Komponenten aller Art fehlen. Auch Stahl und Aluminimum in unterschiedlichsten Ausfertigungen werden in vielen Unternehmen gebraucht, so das Ifo. Ein großes Problem seien auch nicht lieferbare Verpackungsmaterialien.